Festival Arcu Atlánticu en Gijón: Fechas y Programación de Cultura Atlántica

Presentación del Festival Arcu Atlánticu 2026, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro, ha presentado este viernes la próxima edición del Festival del Arcu Atlánticu, que se celebrará del 27 de este mes al 2 de agosto y que convertirá a la ciudad en referente y punto de unión de esta cultura, con participación de Portugal, Irlanda y otras regiones atlánticas.

"Gijón será punto de encuentro de la cultura atlántica", ha resaltado López Moro, en rueda de prensa en el Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI).

La edil ha resaltado que, días previos al arranque del festival, abrirá al público el mercado portugués en el Campo Valdés el día 24, con horario de 12.00 a 22.30 horas.

Ha señalado destacado, asimismo, el día 25, el concierto N'alcordanza, homenaje póstumo a los asturianos Igor Medio y Carlos Redondo, componentes del grupo folk Llan de Cubel que fallecieron en un accidente de tráfico en 2006.

Este tendrá lugar en la plaza Mayor, entre las 16.00 horas hasta bien entrada la noche del día 27, y contará con la participación de grupos como Llan de Cubel (Asturias), Hermanos Castro (Galicia), Felpeyu (Asturias), Radio Fox (Asturias), Jaguares de la Bahía (Cádiz) y Kactus Jack (Asturias).

A esto ha sumado que, ya durante el certamen, la calle será la gran protagonista de este festival, donde tendrá cabida la música, la gastronomía, el cine y otras actividades y espectáculos artísticas, que tienen como punto en común la cultura atlántica, como talleres o demostraciones y catas.

Como colofón, el 2 de agosto tendrá lugar una jira, con motivo del Día de Asturias, en la que habrá desfile tradicional desde la plaza Mayor hasta el cerro de Santa Catalina, deportes autóctonos o danza prima entre otras actividades.

Junto a ella ha hablado el director de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), Aitor Martínez, quien ha indicado que a los artistas autóctonos se sumarán las voces de los de Portugal, la marisma cantábrica, Bretaña e Irlanda, que se entremezclarán con la gastronomía y la artesanía.

En el apartado artístico, el festival lo abrirán, el día 27, los portugueses Godspic Soul, a las 19.00 horas en el Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI), mientras que, a las 20.30 horas en la plaza del Marqués, se podrá ver el espectáculo 'Un Baile Ceibe', de la compañía de danza Fran Sieira. Ya a las 22.00 horas, en la plaza Mayor, será el turno del espectáculo 'A Residência', creado por First Breath After Coma y Salvador Sobral'.

Ya el día 28 se incorporan como sedes del festival los jardines de la Reina, la antigua Escuela de Comercio, donde habrá un ciclo audiovisual, y el CCAI, en el que se podrá asistir a un concierto de la mano de Leonard Barry Trío, un grupo de gaiteros de Irlanda o al espectáculo del Cuarteto Talec Noguet.

El festival del Arcu Atlánticu también llegará al museo del Pueblo de Asturias y al barrio histórico de Cimadevilla, donde la compañía teatral Higiénico Papel acompañará a los visitantes en un recorrido teatralizado.

Además, podrá verse, el próximo día 31, en la Torre del Reloj de Cimadevilla, a las 23.30 horas, un espectáculo de danza vertical 'GEURE(R)A', a cargo de Harrobi Dantza Bertikala.