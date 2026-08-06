El Festival de la Cerveza de Avilés cumple su 30º aniversario del 8 al 15 de agosto en la Pista de La Exposición

Presentación del XXX Festival de la Cerveza de Avilés en el Ayuntamiento. - AYTO. DE AVILÉS

AVILÉS, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha acogido este jueves la presentación oficial de la XXX edición del Festival de la Cerveza, un certamen que se celebrará del 8 al 15 de agosto en la Pista de La Exposición en Las Meanas.

La cita festiva, que mantendrá un horario de apertura de 18.00 a 00.30 horas durante sus ocho jornadas de duración, dispondrá de una gran carpa central, una zona infantil con atracciones y un total de 28 estands, de los cuales 19 estarán dedicados a la cerveza y nueve a la oferta de alimentación.

Para esta edición conmemorativa, los asistentes podrán optar entre la adquisición de la 'Jarra 30º Aniversario', con tamaño caña, o el 'Vaso 30º Aniversario', con capacidad de pinta.

Durante el acto de presentación, se ha hecho entrega del galardón del Concurso del Logo 30º Aniversario al diseñador Ignacio Fernández, cuyo trabajo ilustrará los recipientes oficiales del festejo. Asimismo, la organización ha rendido homenaje al comerciante Francisco Ariza y al hostelero José Pérez por su fidelidad al certamen, al mantener de manera ininterrumpida sus puestos desde la primera edición.

La edil Raquel Ruiz ha expresado su satisfacción por la continuidad de un festival que "se identifica con la ciudad" y que resulta de interés tanto para los vecinos como para el turismo exterior. "Es un festival que a nosotros, como ciudad, nos ayuda a posicionarnos en el exterior con esa imagen de ciudad de eventos", ha destacado.