Festival Escuelas Verano Santa Olaya: Ayuda para Mael en Gijón

Mael, niño gijonés al que tuvieron que amputar manos y pies, protagonista de una acción solidaria del Club Natación Santa Olaya. - CLUB NATACIÓN SANTA OLAYA

GIJÓN, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Club Natación Santa Olaya de Gijón (CNSO) celebrará el próximo lunes, día 15 , una competición solidaria, en su final de curso del Festival de Escuelas de Verano, con la que se recaudarán fondos a favor de Mael.

A través de una nota de prensa, el Club ha destacado que, a sus tres años, Mael -"olayista de corazón y entusiasta de sus cursillos en el 'Oly'"- se ha convertido en un ejemplo de fuerza tras haber superado una grave infección que derivó en la amputación de sus manos y pies. "Él será, sin duda, el protagonista indiscutible y la inspiración de una tarde inolvidable", han resaltado.

De esta forma, a partir de las 18.00 horas, más de un centenar de niños, pertenecientes a la Escuela Acuática del CNSO, participarán en esta acción solidaria con la que quieren dar visibilidad y apoyo a la Asociación Amigos de Mael (ANIMA2).

Cada pequeña aportación depositada en las huchas solidarias que se instalarán durante el festival "se transformará en un impulso vital para el día a día de Mael", han remarcado.

Asimismo, las contribuciones ayudarán a sufragar, entre otras cosas, terapias esenciales para su desarrollo; adquisición de material ortopédico especializado; prótesis deportivas que le permitan seguir jugando y superando barreras; y cobertura de sus necesidades diarias.

"La gran familia olayista no deja a nadie atrás", han apuntado, antes de animar a asistir a esta acción solidaria que pone en valor que el futuro de Mael "se construye entre todos".