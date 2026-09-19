Mirla Riomar, participante en el festival 'Fifty-Fifty'. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival Fifty-Fifty de Jazz regresa a Avilés del 24 al 27 de septiembre en la que será su sexta edición. En esta ocasión, participarán músicos y artistas procedentes de Estados Unidos, Brasil, Cuba, Italia y de España.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, habrá más de veinte actividades repartidas entre el Teatro Palacio Valdés, la Casa de Cultura, la Factoría Cultural, el Conservatorio Julián Orbón y distintos espacios del casco histórico.

En la presentación han participado Yolanda Alonso, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Avilés, Yvan Corbat, presidente de la Asociación Cultural Fifty-Fifty y Alfonso Martínez Tuñón, secretario de esta.

A pocos días del inicio del festival, la organización ha destacado la "excelente respuesta del público", con varias de las actividades gratuitas con inscripción previa que ya han completado sus plazas o se encuentran muy próximas al lleno.

La programación musical volverá a reunir a artistas nacionales e internacionales de primer nivel, encabezados por el contrabajista y compositor estadounidense Kyle Eastwood, que presentará en el Teatro Palacio Valdés su espectáculo Eastwood by Eastwood. Junto a él, se producirá el estreno exclusivo de "Paco de Lucía Songbook Septet", una producción creada expresamente para el Festival Fifty-Fifty bajo la dirección del pianista, compositor y arreglista Alex Conde. La programación musical se completará con las actuaciones de Irene Reig, Taurn, Mirla Riomar y Marialy Pacheco.

Además, la poesía volverá a ocupar un lugar central en la programación. Autores y autoras como Ana Rossetti, Laura Chivite, Carlos Pardo, Sofía Castañón, Berta Piñán, Ángel Erro, Silvia Penas o Charlotte Lecharlier participarán en una programación literaria que combinará reflexión, lectura, oralidad y experimentación. Entre las actividades más destacadas se encuentran el encuentro "Poesía con Humor", "La música de las lenguas", la instalación audiovisual "Poetas con Ñ" y la experiencia participativa "Gabinete Errante".