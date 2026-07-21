El Festival de la Manzana de Villaviciosa ya es Fiesta de Interés Turístico Nacional

Festival de la Manzana, en Villaviciosa. - MINISTERIO DE TURISMO

OVIEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Estado de Turismo ha declarado el Festival de la Manzana de Villaviciosa, en Asturias, como Fiesta de Interés Turístico Nacional, en reconocimiento a su trayectoria histórica, su singularidad, su arraigo social y su contribución a la promoción turística y cultural de España.

La declaración pone en valor una celebración que, desde su creación en 1960, ha contribuido a preservar y difundir el patrimonio vinculado al cultivo de la manzana, convirtiéndose en "uno de los acontecimientos más representativos del calendario festivo del Principado y en un referente para la promoción turística de Villaviciosa", según ha informado el Ministerio de Industria y Turismo en nota de prensa.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha señalado que con este nombramiento se pretende "reconocer el trabajo de generaciones de vecinos, productores e instituciones que han sabido preservar este patrimonio y convertirlo en uno de los grandes referentes de la cultura sidrera asturiana".

El Festival se celebra con carácter bienal durante el mes de octubre, coincidiendo con la recolección de la manzana de sidra, momento de especial relevancia para la comarca maliaya y para el conjunto del sector sidrero asturiano.

Desde sus primeras ediciones, el Festival nació con el objetivo de promocionar la manzana asturiana, mejorar las técnicas de cultivo e impulsar el turismo. A lo largo de más de seis décadas ha mantenido una identidad propia basada en la combinación de actividades culturales, divulgativas, gastronómicas y profesionales relacionadas con el sector agroalimentario.

Exposiciones pomológicas, ferias de maquinaria agrícola, jornadas técnicas, concursos y actividades de divulgación han contribuido a consolidarlo como un referente para el sector y como un importante instrumento de promoción territorial.

La estrecha vinculación del Festival con las Fiestas de la Virgen del Portal marcó sus orígenes y contribuyó decisivamente a su consolidación. Posteriormente, la celebración se trasladó al mes de octubre, coincidiendo con el momento óptimo de la cosecha de la manzana, reforzando así su vinculación con el ciclo productivo y con la cultura sidrera de Villaviciosa, sin perder su autenticidad ni su capacidad de atracción turística.

Con esta declaración, la Secretaría de Estado de Turismo reconoce el valor de una fiesta que constituye un ejemplo de conservación y difusión del patrimonio cultural vinculado al medio rural y al sector agroalimentario, además de un importante recurso para la dinamización económica y turística del municipio y del Principado de Asturias.

El Festival de la Manzana de Villaviciosa se convierte en la undécima Fiesta de Interés Turístico Nacional de Asturias y en la 164.ª que recibe esta distinción en España.

La declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional distingue aquellas celebraciones que acreditan una trayectoria consolidada, una especial relevancia desde el punto de vista turístico y cultural y una capacidad de atracción de visitantes más allá de su ámbito territorial, contribuyendo a reforzar la imagen de España como destino turístico diverso y de calidad.