Fidma Gijón: Llanera bate récord en la al alcanzar casi 20.000 visitantes en su estand

Estand del Ayuntamiento de Llanera, en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), celebrada en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanera ha destacado este martes su participación en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), celebrada en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', donde el estand municipal ha recibido casi 20.000 visitantes, con lo que ha batido el récord alcanzado el pasado año.

Según una nota de prensa del Consistorio de Llanera, su presencia ha estado marcada este año por la renovación del estand municipal, con una imagen "más atractiva y dinámica", destinada a dar a conocer el concejo, sus recursos turísticos, su patrimonio y las diferentes actividades que se desarrollan a lo largo del año.

Entre las principales novedades, han resaltado la instalación de una cesta de globo aerostático como photocall, vinculado a la tradicional Jornada en Familia, que se convirtió en uno de los elementos más fotografiados y participativos del espacio de Llanera.

La propuesta, asimismo, permitió acercar de una manera visual y divertida algunos de los atractivos y actividades que caracterizan al concejo.

Además, por primera vez, en la Fidma se celebró, el 6 de agosto, el Día de Llanera, una jornada en la que el estand recibió la visita de numerosos vecinos y vecinas del concejo, entre ellos casi 200 jubilados y pensionistas, que participaron en esta celebración.

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, ha celebrado que "la Feria de Muestras es una magnífica oportunidad para mostrar Llanera, pero también para encontrarnos con nuestros vecinos y con todas las personas que se acercan a conocer nuestro concejo".

"Este año, hemos querido dar un nuevo impulso al estand, hacerlo más atractivo y participativo, y el resultado nos anima a seguir trabajando en esta línea", ha agregado.

Por su parte, la concejala de Turismo, Montserrat Alonso, ha expresado su satisfacción por la acogida que ha tenido el nuevo espacio y con la respuesta de los visitantes.

"La cesta del globo como photocall ha sido un elemento muy llamativo y nos ha permitido conectar de una manera diferente con el público y dar visibilidad a la Jornada en Familia y a otros recursos y propuestas turísticas del concejo", ha remarcado.