Fiesta del Pastor en los Lagos de Covadonga: programa de actos y restricciones de acceso para este sábado

Archivo - Lago Enol, uno de los Lagos de Covadonga, en los Picos de Europa. - EUROPA PRESS - Archivo

CANGAS DE ONÍS, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Vega de Enol acoge este sábado la LXXXVIII edición de la Fiesta del Pastor, declarada de Interés Turístico. La jornada festiva cuenta con un amplio programa de actividades tradicionales y religiosas en el entorno de los Lagos de Covadonga.

El programa comenzará a las 10.00 horas con la Misa Solemne en la Capilla del Buen Pastor, oficiada por el Abad de Covadonga. Posteriormente, a las 10.30 horas, tendrá lugar la carrera pedestre de subida a la Porra de Enol, a la que seguirá la carrera de caballos a las 11.00 horas y el concurso de tiro de cuerda a las 11.30 horas. A las 13.00 horas será la entrega de premios.

Más tarde, a las 13.30 horas, la carpa central instalada en el entorno del refugio de Enol albergará el Concejo Abierto y la elección del Regidor de Pastos, además de la imposición de bandas a la Pastorina y Damas y el homenaje al Pastor y la Pastora de la Montaña de Covadonga 2026, Florentina Fuente González y Jesús Narciandi Llerandi, vecinos de Susierra.

A lo largo de toda la mañana habrá exposición de elaboradores de Queso Gamonéu y la actuación de La Bandina Tradicional Bricial. A partir de las 15.00 horas se celebrará una comida popular con la actuación musical de Hermanos Cosío. El cierre festivo se trasladará al Parque Riera, en Cangas de Onís, con el concierto del grupo Avalle Van a las 21.00 horas.

El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha organizado un dispositivo especial de acceso a los Lagos de Covadonga. Para el transporte particular, el acceso en subida estará abierto hasta las 11.30 horas, con aparcamiento gratuito en la Vega de Enol hasta completar aforo.

Desde las 08.00 horas hasta las 11.30, la carretera CO-4 será únicamente de subida. La bajada se permitirá a partir de las 13.00 horas, o antes si el aparcamiento alcanza su capacidad máxima. Estos horarios podrán modificarse por emergencias, riesgo de incendio u otras razones de seguridad.

El Consistorio ha puesto a disposición de los vecinos del concejo un servicio especial y gratuito de autobuses, con salidas a las 09.15 horas para la subida y regreso a las 18.00 horas, con parada y recogida en el Altu les Veleres.