Fiestes Populares mantiene el festival 'Somos Más' en la plaza de la Catedral este sábado pese al veto municipal

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Fiestes Populares ha confirmado que mantendrá la celebración del Festival 'Somos Más' este sábado, 19 de septiembre, en la Plaza de la Catedral de Oviedo, tras afirmar que la resolución del Ayuntamiento únicamente ha denegado la ampliación de horarios y condiciones especiales solicitadas, pero "sigue permitiendo los usos ya concedidos" hace semanas para la realización de conciertos en dicho emplazamiento.

A través de un comunicado difundido por AMA Asturies, el colectivo ha indicado que la solicitud de ampliación de horarios de escenario y permisos de carga y descarga se había tramitado ante el "creciente interés ciudadano" que había suscitado el anuncio del concierto. El Consistorio ha determinado que en la ubicación autorizada solo se podrán desarrollar "exclusivamente las actividades, horarios y condiciones previamente autorizados".

Ante este escenario, Fiestes Populares ha ratificado que los conciertos enmarcados en el festival se llevarán a cabo "dentro de los horarios y condiciones que el Ayuntamiento sigue autorizando", al tiempo que ha rechazado lo que considera un intento de frenar la respuesta ciudadana frente a "las agresiones fascistas y homófobas" a los miembros de AMA Asturies Rubén Rosón y Jorge Fernández, registradas el pasado jueves en el marco de las fiestas de San Mateo.

El colectivo ha reaccionado en estos términos tras una semana en la que ha denunciado nuevos actos vandálicos contra los símbolos LGTBIQ+ y antirracistas de su caseta, así como el acoso a una trabajadora en la caseta de Fiestes Populares

Finalmente, las entidades convocantes, entre las que se incluyen Asturias Acoge y AMA Asturies, han reafirmado el carácter "festivo y conforme a la legalidad" del evento y han hecho un llamamiento a la ciudadanía de Oviedo y de Asturias a sumarse a la movilización programada para este sábado, 19 de septiembre, que comenzará a las 19.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento para trasladarse posteriormente a la Plaza de la Catedral.

En este espacio, el colectivo prevé celebrar a partir de las 20.30 horas un festival con una actuación sorpresa, además de los conciertos de Marisa Valle Roso, Ramses y Ambás y Dixebra.

La resolución del Ayuntamiento de Oviedo basa su negativa en informes de la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Oviedo y Protección Civil, que desaconsejan dicho evento al coincidir en fecha y hora con otros multitudinarios relacionados con las fiestas de San Mateo 2026 en la ciudad, como el Desfile del Día de América en Asturias.