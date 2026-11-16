Figaredo (Vox) pide en Oviedo un "giro de 180 grados" y reclama aprovechar el viejo HUCA ante la crisis de vivienda

El diputado de Vox por Asturias en el Congreso y candidato el 29N, José María Figaredo, en Oviedo. - VOX ASTURIAS

OVIEDO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso por Asturias y diputado nacional José María Figaredo, ha apuntado este lunes al antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) como un "símbolo de 40 años de gobiernos socialistas", un edificio "abandonado" y un "auténtico monumento a la desidia".

En unas declaraciones a los medios frente al antiguo hospital, Figaredo ha criticado que una infraestructura que durante décadas prestó servicio a buena parte de Asturias permanezca abandonada en unos "terrenos privilegiados" de Oviedo. El diputado ha reprochado que no se hayan aprovechado las posibilidades de este espacio para responder a las necesidades de los asturianos, especialmente ante las dificultades de acceso a la vivienda.

"Tenemos en Asturias una crisis con la vivienda. Se podría estar dando solución a través de una promoción de vivienda pública", ha señalado, insistiendo en que existen "numerosas alternativas" para recuperar los terrenos y darles utilidad. "Esto es lo que demuestra cuál es la gestión del socialismo: no hacer absolutamente nada", ha denunciado.

Figaredo ha advertido de que el abandono del viejo HUCA "no es un caso aislado", sino el reflejo de una gestión que, según ha denunciado, ha llevado al Principado a una situación de deterioro económico y falta de oportunidades. "En esos 40 años todo está yendo a peor, no solo un hospital abandonado. El campo asturiano cada día va peor y la industria asturiana también. Los pescadores asturianos ya no llegan a fin de mes, no hay relevo generacional", ha recordado.

El diputado y candidato ha defendido la necesidad de "darle un giro de 180 grados" a las políticas actuales y recuperar la capacidad productiva de la región, desde la industria y el campo hasta el aprovechamiento de las infraestructuras existentes. Así, ha defendido un cambio de rumbo político de cara a las elecciones del 29 de noviembre, con el objetivo de poner fin a las políticas que "están asfixiando a los sectores productivos", como las políticas del Pacto Verde y la Agenda 2030 procedentes de Europa y recuperar las condiciones necesarias para que agricultores, ganaderos, industria y trabajadores "puedan prosperar".