El FIHU lleva el humor a los centros sociales de Oviedo

Archivo - La Corredoria, en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional del Humor de Asturias (FIHU) continúa esta semana ampliando su presencia por toda la ciudad con una programación gratuita que llevará el humor, la reflexión y la participación ciudadana a diferentes centros sociales de Oviedo.

Así, este miércoles y jueves el festival llenará los barrios de actividades pensadas para públicos de todas las edades, para acercar la cultura y el humor más allá de los grandes escenarios.

La programación ha arrancado a las 18.00 horas con un taller de risoterapia en el Centro Social Buenavista, una propuesta participativa que invita a descubrir los beneficios físicos y emocionales de la risa.

A la misma hora, el Centro Social El Cortijo, en La Corredoria, acoge la charla 'Anatomía de una carcajada', protagonizada por el histórico humorista Moncho Borrajo, que compartirá con el público su visión sobre el humor y su capacidad para conectar personas y generaciones.

El Centro Social Argañosa ha sido escenario de una sesión especial de cuentacuentos, una actividad dirigida al público familiar que combina imaginación, diversión y humor.

La programación continúa este jueves 18 de junio con una nueva sesión de risoterapia en el Centro Social Cristo II. Paralelamente, el Centro Social Ventanielles albergará la charla 'Humorgrafía. Historia del humor en tiempos modernos', un encuentro con Neto García del Castillo, María Ortiz 'Rapacina' y Javier Cuervo que explorará el papel del humor y la ilustración como herramientas de reflexión y compromiso social.

La jornada concluirá con otra actividad de cuentacuentos en el Centro Social Las Campas, reforzando la apuesta del FIHU por ofrecer propuestas culturales accesibles y participativas para toda la ciudadanía.

Estas actividades forman parte de la programación paralela del Festival Internacional del Humor de Asturias, que durante estos días sigue convirtiendo Oviedo en uno de los grandes puntos de encuentro del humor nacional, combinando espectáculos teatrales, exposiciones, talleres y encuentros con destacados profesionales del sector. Joaquín Pajarón, director artístico del FIHU, destaca que "queríamos que el festival se viviera en toda la ciudad y que cualquier persona pudiera encontrarse con el humor en su propio barrio. Estas actividades nos permiten acercar el espíritu del FIHU a públicos muy diversos y demostrar que la risa también es una herramienta de encuentro, aprendizaje y participación".