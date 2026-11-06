Finaliza la reparación de una de las pérgolas del parque Alfonso X el Sabio

Ángel García, Segundo Por La Izquierda - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha finalizado los trabajos de sustitución de una de las pérgolas del parque Alfonso X el Sabio, en Pola de Siero. La intervención ha contado con un presupuesto de 23.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Según ha informado el consistorio, la actuación se ha centrado en la pérgola situada en la zona norte del parque, cerca de la calle Florencio Rodríguez. Debido al paso del tiempo, varias vigas y travesaños presentaban signos de podredumbre.

Las labores han consistido en apear la vegetación que descansaba sobre ella; desmontar la armazón anterior, compuesta por 32 piezas de madera; instalar una nueva de castaño macizo tratado para exteriores; retirar el soporte provisional de las plantas y colocarlas sobre la nueva construcción. El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, han visitado la finalización de los trabajos.