Finalizadas las obras de recuperación del río Nalón en La Chalana (Laviana), tras una inversión de dos millones

Adriana Lastra, en la visita con motivo de la recepción de las obras - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

OVIEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha finalizado las obras del Proyecto de recuperación ambiental del río Nalón en La Chalana, con una inversión total de 2.042.939,06 euros.

La actuación ha sido financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea y con cargo a los fondos Next Generation EU para lograr la recuperación hidromorfológica del tramo y la mejora de su calidad ambiental mediante la regeneración ecológica de las márgenes y la mejora de la dinámica hidráulica del río.

El Ayuntamiento de Laviana, que puso a disposición del proyecto los terrenos necesarios para la correcta ejecución de la actuación, pasa a hacerse cargo de su conservación y mantenimiento tras la recepción de las obras, de acuerdo con lo adoptado por el pleno del Ayuntamiento de Laviana con fecha 3 de julio de 2023.

Con motivo de la recepción de las obras, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha visitado las actuaciones junto al alcalde de Laviana, Julio García Rodríguez. Han estado acompañados por Jesús María Garitaonandia, jefe del Área de Apoyo a la Dirección Técnica de la CH Cantábrico, en representación de la presidenta del organismo, y Esther Barroso Cuevas, directora de las obras, quienes explicaron el desarrollo de las obras.

La visita ha recorrido ambas márgenes de la actuación cruzando la nueva pasarela sobre el río Nalón, uno de los elementos más singulares del proyecto, recorrido que ha permitido comprobar in situ el alcance de las transformaciones ejecutadas.

La actuación ha intervenido a lo largo de 400 metros de las márgenes del Nalón mediante la construcción de distintos taludes de escollera que aportan estabilidad y previenen la erosión. En la margen derecha se ha ejecutado un pie de escollera con parte superior de bioingeniería, conservando el muro de protección preexistente. Asimismo, el proyecto ha aplicado técnicas de bioingeniería mixta en los márgenes inclinados para favorecer una renaturalización más efectiva del entorno.

La ampliación del cauce y la optimización de sus márgenes han mejorado la capacidad de drenaje del río. El proyecto incorpora, además, hasta cuatro accesos al río en ambas márgenes y ha generado nuevos equipamientos de uso público: sendas peatonales y ciclistas en ambas orillas con una longitud aproximada de 800 metros, que incluyen una pasarela de 11,5 metros sobre el canal del molino para dar continuidad al itinerario de la margen izquierda.

La pieza central es la pasarela de 44 metros sobre el río Nalón, que conecta de forma permanente ambas orillas en este tramo y que ha sido el eje del recorrido durante la visita. En el ámbito ambiental, se ha impulsado la recuperación y potenciación del bosque de ribera en una superficie aproximada de 2,48 ha, especialmente en la Zona Especial de Conservación de la margen izquierda.