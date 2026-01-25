Finalizado el asfaltado de una rampa de acceso al centro del ERA de Lugones

Fin de labores de asfaltado - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas de Siero, María José Fernández, y la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes, han visitado la finalización de las labores de asfaltado de una rampa de acceso en el Centro Residencial ERA de Lugones.

Hasta ahora, la zona presentaba un firme de grava, lo que dificultaba el rodamiento de sillas de ruedas tanto para los propios residentes como para los familiares que las empujan. Esta situación suponía una barrera en el día a día y complicaba los desplazamientos.

La actuación fue una petición que hizo la Asociación de Familiares de Residentes del ERA de Lugones al Ayuntamiento de Siero. Los trabajos han contado con un presupuesto de 3.000 euros y han consistido en el asfaltado de una pendiente que anteriormente era de grava.