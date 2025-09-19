Finalizado en El Berrón el tercer mural de Muralia 2025

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, a la finalización de las labores de pintura del tercer mural del programa Muralia 2025. En esta ocasión, se ha realizado en la fachada del edificio Cuatro Vías, ubicado en la N-634 en El Berrón. Los encargados de esta obra ha sido la Crew de artistas Nikita 5.7, que plasmaron un tigre selvático en 3D. La actuación ha contado con un plazo de ejecución de una semana.

Sweo y Nikita son dos artistas urbanos franceses autodidactas nacidos en los años 80 que residen en Montpellier. Desde jóvenes estuvieron atraídos por el dibujo y a comienzos de los 90 sintieron la influencia de la cultura Hip-Hop, lo que los acercó al grafiti y al spray como medios de expresión.

Cada uno comenzó individualmente: Sweo trabajando más en muros, Nikita también en lienzo u obras más pequeñas, desarrollando estilos propios, Luego fusionaron sus técnicas combinando la experiencia de los dos para realizar intervenciones conjuntas. Una de sus señas de identidad es el uso de anamorfosis 3D- obras distorsionadas que solo se "reconstruyen" correctamente desde un punto de vista concreto, generando efectos visuales de ilusión óptica. Han logrado gran reconocimiento internacional y esta es la primera vez que hacen un mural a gran formato en España y también su primera vez en Asturias.

Muralia es un programa municipal de intervenciones murales para decorar medianeras y otros elementos verticales con incidencia sobre la vía pública, espacios degradados y demás espacios libres que conforman el paisaje urbano.

Desde 2019 se han realizado intervenciones en diferentes medianeras que han tenido gran aceptación por la ciudadanía, tres de las cuales, realizadas en 2021, fueron nominadas a mejor mural a nivel mundial. En 2024 se realizaron intervenciones en Pola de Siero y Lugones. En 2025 ya se han realizado otras dos obras, una del artista Sfhir en la senda peatonal y ciclista entre Lugones y La Fresneda, concretamente en el interior del paso inferior de la autovía A-66, y la "Xana de Siero" ubicado en el armario de los cargadores para vehículos eléctricos que se encuentra en la Plaza del Ayuntamiento, en Pola de Siero, por Eduardo González, presidente de la asociación Polarte. La obra de Nikita es la número 19 del programa.