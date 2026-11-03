Finalizan las obras de ampliación del parque de la zona norte de La Fresneda tras una inversión de 398.181 euros . - AYTO. SIERO

OVIEDO/SIERO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha finalizado las obras de ampliación del parque de la zona norte de La Fresneda. La actuación ha contado con un presupuesto de 398.181 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. Los trabajos han permitido ampliar la zona de juegos infantiles e incorporar nuevos espacios de ocio y deporte.

El proyecto se ha desarrollado en dos zonas diferenciadas. La primera, situada al oeste del área de juegos existente, cuenta con pavimento continuo de caucho de seguridad y siete nuevos elementos. La segunda zona, situada al sur de la anterior, incorpora una tirolina de 30 metros de longitud y una pista multideportiva equipada con porterías y canastas de baloncesto.

Ambos espacios cuentan con pavimento de césped artificial. La actuación se ha completado con la instalación de una fuente apta tanto para adultos como para niños, cuatro bancos nuevos y la reubicación de un banco y una papelera existentes.

La ampliación del parque responde a una petición de la Plataforma Vecinal de La Fresneda y permite dotar a esta zona residencial de nuevos espacios de encuentro, juego y actividad deportiva.