Finalizan las obras de mejora de la calidad del agua en los depósitos de El Zarrín, en Salas

El Principado finaliza las obras de mejora del suministro de agua en La Espina, en Salas, con una inversión de 300.000 euros - PRINCIPADO

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Según ha explicado el onsejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, se han concluido las obras de mejora de la calidad del agua en los depósitos de El Zarrín, ubicados en La Espina, en el concejo de Salas. La actuación ha supuesto una inversión de 299.578 euros.

Los trabajos en estas infraestructuras beneficiarán a una población de casi 150 habitantes de las localidades de Cueva, La Bouga y El Pebidal. También mejorarán el servicio al polígono industrial de El Zarrín, que ahora contará con un suministro de agua de calidad garantizada.

Las labores han incluido la creación de una nueva planta de tratamiento de agua, junto a los depósitos, capaz de procesar un caudal de 12 metros cúbicos por hora, con diferentes procesos que aseguran su calidad óptima. Además, se ha construido una arqueta de derivación para conducir el agua a la planta depuradora.

También se ha adecuado el camino de acceso a los depósitos y la conexión de las instalaciones a la red eléctrica mediante una línea subterránea. Asimismo, se ha instalado un cerramiento de protección alrededor de la zona de abastecimiento, se han realizado mejoras en las instalaciones ya existentes y se ha acondicionado el espacio donde se encuentran los elementos de control del depósito actual.