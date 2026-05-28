Finalizan las obras de reducción del ruido en las carreteras N-632 en Avilés y N-634 en Tapia de Casariego - TRANSPORTES

OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras para reducir el ruido de las carreteras N-632, entre los kilómetros 96,42 y 96,7 a su paso por Avilés, y la N-634, entre los kilómetros 539,51 y 541,4 en el término municipal de Tapia de Casariego, en Asturias. Esta actuación ha contado con una inversión de 1,31 millones de euros (IVA incluido) con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Según ha informado el propio ministerio, las obras han tenido por objeto ejecutar las protecciones acústicas necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica (OCA) en el entorno de ambas carreteras, lo que beneficia a la población cercana a estas infraestructuras. Los trabajos han consistido en la instalación de pantallas acústicas y la sustitución del pavimento actual por otro fonoabsorbente.

Por una parte, en la N-632, a su paso por Avilés, se han instalado dos pantallas acústicas de 40 y 140 metros de longitud y se ha extendido un pavimento fonoabsorbente en una longitud de 777 metros para proteger las viviendas cercanas a la infraestructura. Las pantallas se han dispuesto con dos tramos: uno vertical de 5,50 metros y otro inclinado a 45º con un vuelo de 2,0 metros.

Por otra parte, en la N-634, en Tapia de Casariego, se ha extendido un nuevo pavimento fonoabsorbente en una longitud de 1.987 metros.

Esta actuación forma parte del Plan de Acción contra el Ruido , PAR de 2ª fase, y sirve para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva Europea sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, que establece una serie de objetivos, entre los que destaca la creación de un marco común para evaluar y gestionar la exposición al ruido ambiental.