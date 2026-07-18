Finalizan las obras de reforma estética de la glorieta entre Lugones y La Fresneda, en Siero. - AYTO. SIERO

OVIEDO, 18 Jul. (EUROPA PRESS - 9

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi'; el concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, visitaron este sábado el final de las obras de mejora estética del nudo de conexión AS-17 y AS-381, una glorieta de 4.135 m2 y 73 metros de diámetro sobre la que se ha representado un mapamundi, como una interpretación del globo terráqueo, que es visible desde la pasarela.

La rotonda, ubicada entre Lugones y La Fresneda, se ha transformado en una loma semiesférica. El proyecto ha contado con un presupuesto de 598.775,54 euros y un plazo de ejecución de 4 meses desde el comienzo de las obras.

Tal y como recordó el primer edil durante la visita, el objetivo de la actuación era "contar una historia y provocar una reflexión sobre nuestro planeta". Para ello se han generado unas letras en donde se puede leer el lema 'Save your planet, cuida tu planeta'.

"Queríamos mejorar una rotonda que da acceso a Lugones y La Fresneda, el primer punto que se encuentran muchas personas que visitan Siero. Es un enclave por el que circulan más de 50.000 vehículos al día y queríamos darle una imagen que dignificase este acceso y pusiese en valor nuestro concejo, lo que somos y lo que queremos ser", ha explicado García.