Visita del alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes, al fin de las obras de mejora del entorno del consultorio periférico de El Berrón, junto a Saul Olivares y David Orviz. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha finalizado las obras de renovación del entorno del consultorio periférico de El Berrón, con un presupuesto de 65.044 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Esta actuación complementa la cesión del local anexo al actual consultorio que el Ayuntamiento realizó a la Consejería de Salud para ampliar las instalaciones médicas de la localidad, según ha explicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde de Siero, Ángel García, ha explicado que esta cesión fue posible gracias a una permuta entre un local municipal y un local de titularidad privada que supuso para las arcas municipales 125.000 euros.

Durante su visita al final de los trabajos, García ha agradecido que el Gobierno del Principado haya incluido las obras de ampliación del consultorio en los presupuestos regionales de 2027. El alcalde ha agregado que esta intervención "se suma a las ejecutadas en la localidad desde 2015, cuya inversión conjunta supera los 7 millones de euros.