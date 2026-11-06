Fiscalía pide 18 años de cárcel para dos hombres por intentar matar a otro tras una discusión en Avilés

Archivo - Centro Penitenciario de Asturias, en Villabona. Cárcel de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado una pena de nueve años de prisión para cada uno de los dos hombres acusados de intentar acabar con la vida de otro tras una discusión en una casa abandonada de Avilés. La vista oral se ha celebrado este viernes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, y ha quedado vista para sentencia.

Los hechos ocurrieron la tarde del 25 de julio de 2025, cuando la víctima acudió desde su domicilio de Gijón a una vivienda abandonada de Avilés en la que residía uno de los procesados. Allí se encontraban también el hermano de este y la pareja de la víctima, que anteriormente había mantenido una relación sentimental con el segundo acusado.

Según sostiene el Ministerio Fiscal, tras consumir cocaína en pipa, se inició una discusión entre el segundo procesado y la víctima debido a que este deseaba que la mujer regresara con él a Gijón, a lo que el otro procesado se opuso. En el transcurso de la disputa, el segundo procesado sacó sorpresivamente un cuchillo con la intención de clavárselo a la víctima a la altura del corazón. Para ello contó con la colaboración del primer procesado, quien sujetó al agredido para impedir su huida y le asestó varios golpes con un palo. Aunque logró asestarle varias puñaladas, no alcanzó ningún órgano vital debido a que la víctima interpuso el brazo entre el arma y el pecho.

El agredido consiguió escapar de la vivienda malherido con el auxilio de su pareja, si bien, antes de su salida, los dos acusados le quitaron la cartera y se adueñaron de los 60 euros en efectivo que llevaba en su interior.

Los gastos médicos derivados de la atención de las lesiones han ascendido a 484,06 euros. Desde el 28 de julio de 2025 pesa sobre ambos procesados la prohibición de aproximarse a la víctima y a su domicilio a menos de 1.000 metros, así como de comunicarse con él.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de homicidio en grado de tentativa y otro delito leve de hurto. Por el primero solicita para cada acusado nueve años de prisión, además de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. También reclama para ambos la prohibición de aproximarse a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro espacio que frecuente a menos de 1.000 metros, así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante 15 años. A estas medidas añade diez años de libertad vigilada.

Por el delito leve de hurto, el Ministerio Público solicita una multa de tres meses, con una cuota diaria de seis euros, y el abono de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, reclama que los dos procesados indemnicen conjunta y solidariamente a la víctima con 10.000 euros y al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) con 484,06 euros por los gastos médicos derivados de la asistencia sanitaria, más los intereses legales correspondientes.