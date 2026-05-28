La Fiscalía pide 7 años de cárcel y 180.000 euros de multa por tráfico de ketamina y cannabis en Gijón

Archivo - Palacio de Justicia Gijón. Juzgados. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha solicitado este jueves siete años de prisión y multa de 180.000 euros para un acusado de traficar con ketamina y cannabis en Gijón.

Según una nota de prensa del Ministerio Público, la vista oral se ha celebrado este jueves en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón.

De acuerdo al relato fiscal, el acusado (1985), sobre las 11.20 horas del 25 de abril de 2025, fue sorprendido por agentes de la Policía Judicial de Gijón, Grupo de Estupefacientes, cuando salía de su casa, en Gijón, portando una mochila de color negro.

En el interior de la mochila llevaba una bolsa con ketamina, con un peso neto de 1.360 gramos, una riqueza del 53 por ciento y un valor estimado en el mercado ilícito de 66.993,60 euros si fuese vendida por gramos, y que el acusado poseía para destinarla a su venta.

Tras la detención del acusado, se autorizó la entrada y registro en su domicilio, donde se incautaron diferentes sustancias: Cogollos de cannabis, con un peso neto de 1.555 gramos y un valor de 9.765,40 euros: Resina de cannabis, con un peso de 30,71 gramos y un valor de 209,75 euros; y Resina de cannabis, con un peso de 94,5 gramos y un valor de 645,44 euros.

Asimismo, se intervinieron dos básculas de precisión y 30 euros, producto de las ventas de droga ya realizadas. El valor total de las sustancias intervenidas asciende a 77.614,19 euros.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias estupefacientes que no causan, y de sustancias estupefacientes que sí causan, grave daño a la salud, en relación en este último supuesto con el tráfico de drogas de notoria importancia, del artículo 368, párrafo primero, inciso penúltimo, del Código Penal, en relación con los artículos 369.1.5ª, 374 y 377. Además de la pena de cárcel, pide que abone las costas procesales.