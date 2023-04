Fiscalía pide archivar el procedimiento por el tiroteo de La Florida, en Oviedo

El juzgado determinó seguir las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado, por si los agentes pudieran ser autores de un delito de homicidio por imprudencia en grado de tentativa y un delito de lesiones

OVIEDO, 18 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado el archivo del procedimiento por el tiroteo ocurrido en 2022 en La Florida, en Oviedo, tanto en lo relativo a la causa respecto al joven detenido por posibles delitos de atentado y lesiones tras arrollar con su coche a un policía local de Oviedo de paisano, como contra los agentes municipales por los disparos realizados contra el vehículo.

La Fiscalía sostiene que "todo lo ocurrido el día de los hechos se debió a un malentendido, unido a una extralimitación de los agentes en el ejercicio de sus funciones, actuación que debería ser examinada en vía administrativa y contencioso-administrativa, donde el joven detenido y su novia podrían solicitar la indemnización que estimasen pertinente por los perjuicios causados".

El Ministerio Fiscal ha informado este martes de que en relación a la causa contra el joven detenido en el mes de junio de 2022 por posibles delitos de atentado y lesiones tras arrollar con su coche a un policía local de Oviedo de paisano en el aparcamiento de la calle Paniceres de Oviedo, lo que motivó que otro agente -también de paisano- sacara su arma reglamentaria y efectuara varios disparos que impactaron en el coche en el que se encontraba el detenido con su novia, se solicitó al Juzgado de Instrucción nº 2 de Oviedo el archivo provisional de la causa respecto al joven detenido por no haber quedado debidamente acreditada la perpetración de los hechos denunciados.

Así, la Fiscalía considera que el detenido no tuvo conocimiento de que los dos agentes eran efectivamente miembros de la Policía Local, al no llevar estos uniforme, ir en coche camuflado y no llevar la placa ni enseñarla de forma reglamentaria, en una zona no transitada, oscura y solitaria. "No existe en consecuencia el dolo de ofender, denigrar o desconocer el principio de autoridad, ya que el detenido y su novia huyeron creyendo que se trataba de unos individuos que les iban a atacar", añade.

También apunta que "en la grabación de la conversación que mantuvo la novia del detenido con el 112 mientras huían del lugar (a las 21,01 horas y con una duración de 1,54 minutos, grabación incorporada el procedimiento), se desprende que ambos en ningún momento tuvieron conocimiento de que los que les perseguían eran policías, pues precisamente llamaban para que la Policía les ayudara".

En lo que respecta a las lesiones sufridas por los agentes, la Fiscalía considera que "no hubo dolo y tampoco se puede calificar los hechos (las maniobras realizadas por el detenido para abandonar el lugar y que motivaron, según la versión de los agentes, las lesiones) de imprudencia grave o menos grave".

Por su parte, en relación a la causa contra los dos agentes de la Policía Local de Oviedo, el Ministerio Fiscal solicitó al Juzgado de Instrucción nº 2 de Oviedo el archivo del procedimiento, no acordado por el Juzgado, que determinó seguir las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado, por si los agentes pudieran ser autores de un delito de homicidio por imprudencia en grado de tentativa y un delito de lesiones.

Según el Ministerio Fiscal, de la instrucción practicada se desprende "que los agentes estaban autorizados para patrullar sin uniforme y que la zona donde se encontraban el detenido y su novia es un lugar especialmente vigilado por la Policía Local de Oviedo por ser frecuentes los trapicheos de droga y las carreras ilegales de vehículos, teniendo orden de patrullar por la zona e identificar a las personas que estuvieran allí en actitud sospechosa". "La actividad de los agentes en esa zona, y en concreto la actuación contra el joven detenido y su novia, estaría enmarcada dentro de esta labor de prevención de la comisión de delitos", expone.