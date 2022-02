Fiscalía pide desestimar la demanda interpuesta por Cascos por vulneración de su derecho a la protección de datos

OVIEDO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado este martes que se desestime íntegramente la demanda interpuesta por el ex ministro y ex vicepresidente del Gobierno central, ex presidente del Principado y fundador de Foro, Francisco Álvarez Cascos contra tres dirigentes de Foro, Adrián Pumares, Enrique Lanza Morán, y José Suárez Arias-Cachero por vulneración de su derecho a la protección de datos.

Cascos interpuso la demanda después de que en diciembre de 2019 se publicara en un periódico nacional su nómina con todos sus datos personales.

Fiscalía considera que no ha quedado suficientemente acreditado que la infracción al derecho a la protección de datos, que si se ha producido, la hayan realizado los tres demandados.

La vista se celebró este martes en el Juzgado de Instrucción número 5 de Oviedo, que dictará la correspondiente resolución al respecto.