Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para un acusado de causar la muerte de un hombre al empujarlo en 2023

Archivo - Juzgados de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado una pena de dos años y medio de prisión para un acusado de un delito de homicidio por imprudencia grave por provocar la muerte de un hombre al que empujó en Oviedo en septiembre de 2023. La vista oral está señalada el lunes 22 de diciembre en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo, a las horas 9.30 horas.

Según ha explicado el Ministerio Fiscal en nota de prensa, los hechos ocurrieron sobre las 2.30 horas del 7 de septiembre de 2023, cuando el acusado se encontraba con dos amigos en el exterior de un bar en la calle Aureliano San Román de Oviedo, conversando y acabando sus consumiciones. Entonces el hombre que luego falleció, que llevaba una muleta por una dolencia en la pierna y que se encontraba en aparente estado de embriaguez, se acercó al grupo comenzando una discusión.

En el transcurso de la misma, el acusado, al observar que el hombre se le acercaba demasiado, le propinó un fuerte empujón con ánimo de apartarlo.

El hombre perdió el equilibrio a consecuencia del impacto, balanceándose hasta dar con la parte lateral de la cabeza contra la barra metálica que recubre la pared de un restaurante pegado al bar, para seguidamente caer de espaldas en el suelo, contra el que se golpeó la parte posterior de la cabeza.

La víctima, de 49 años, quedó tendido en el suelo hasta la llegada de los servicios sanitarios, que lo trasladaron en ambulancia hasta el Hospital Central de Asturias, donde quedó ingresado en la UCI. Falleció el día 4 de octubre.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave. Por vía de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a la hermana del fallecido con 10.000 euros.