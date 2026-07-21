La Fiscalía pide mantener la suspensión de la patria potestad a los padres de la familia de Fitoria

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OVIEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado este martes a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial el mantenimiento de las medidas cautelares acordadas el 30 de abril de 2025 contra los padres de los tres niños encerrados en una vivienda de Fitoria, en Oviedo, durante más de tres años, consistentes en la suspensión provisional de la patria potestad, la guarda y la custodia de sus tres menores, que se mantienen atribuidas al Principado de Asturias.

Según ha informado el Ministerio Público, la petición se ha planteado en una comparecencia celebrada este martes, al considerar necesario que la medida siga vigente mientras la sentencia no sea firme.

La Fiscalía recuerda que se ha anunciado la interposición de un recurso de casación, por lo que entiende procedente conservar el régimen cautelar actual en protección de los menores hasta que se pronuncien los tribunales superiores.