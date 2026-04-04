La Fiscalía pide prisión sin fianza para el joven detenido por matar a su padrastro en Villaviciosa

Trib.- La Fiscalía solicita la condena de un acusado de intentar agredir sexualmente a un niño de 13 años en Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Gijón ha pedido prisión provisional, comunicada y sin fianza para el joven detenido por la apuñalar a su padrastro en Villaviciosa la madrugada del pasado viernes.

El Ministerio Fiscal argumenta la medida cautelar por la gravedad de los hechos, la elevada pena que podría imponerse en caso de condena y la existencia de riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

Aunque la calificación puede variar durante la instrucción del procedimiento, la Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio. Otros posibles delitos imputables al detenido se concretarán, en su caso, a lo largo de la investigación judicial.

Los hechos se produjeron en la madrugada del viernes en una vivienda de Villaviciosa, donde el joven habría causado la muerte de su padrastro con un arma blanca durante una discusión en la que la víctima trataba de mediar. Tras lo ocurrido, el presunto autor fue detenido por la Guardia Civil.