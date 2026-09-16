La Fiscalía recurre ante el Supremo la sentencia a los padres que aislaron a sus hijos tres años en Oviedo

Archivo - Fitoria, en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado recurso de casación frente a la Sentencia de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, sobre el caso de los progenitores que mantuvieron aislados a sus hijos menores de edad durante más de tres años en una chalet en Fitoria, Oviedo.

La Sentencia desestimó el recurso de apelación presentado por la Fiscalía de esta comunidad autónoma y la acusación particular y estimó parcialmente el interpuesto por las defensas contra la sentencia de 6 de mayo de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Oviedo.

La Sentencia dictada por la Sala Civil y Penal del TSJ del Principado de Asturias, confirmó la condena de los acusados por delito de abandono de familia y, estimando el recurso presentado por las defensas, les absolvió del delito de violencia psíquica habitual y mantuvo la absolución respecto de los tres delitos de detención ilegal por los que también se formulaba acusación.

Según los hechos probados, los dos acusados se encerraron durante más de tres años, en una casa en Fitoria, Oviedo, sin permitir que sus tres hijos comunes, que en el momento del encierro en el año 2021 contaban con siete y cinco años de edad, salieran de la vivienda en ningún momento, compartiendo con ellos la idea de que podían sufrir un contagio.

Permanecieron en esta situación de encierro hasta la intervención de la policía local y los servicios sociales tres años más tarde. La casa se encontraba en condiciones insalubres y los niños fueron privados de asistencia médica durante todo ese tiempo y nunca fueron escolarizados.

La situación de prolongado aislamiento afectó al desarrollo de los menores y generó dificultades de deambulación y un déficit en la adquisición de habilidades sociales que determinó un trastorno del desarrollo psicológico.

La Fiscalía del Tribunal Supremo formaliza el recurso de casación y considera que los hechos constituyen un delito de malos tratos psíquicos habituales en el ámbito familiar, así como tres delitos de detención ilegal, en concurso ideal con el ya sancionado delito de abandono de familia.

La Fiscalía del Tribunal Supremo solicita, por el delito de delito de malos tratos psíquicos habituales en el ámbito familiar, las penas de dos años y cuatro meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante 3 años y cuatro meses, prohibición de aproximarse a los menores a menos de 300 metros durante 3 años y cuatro meses, prohibición de comunicación por cualquier medio y suspensión del régimen de visitas hasta el total cumplimiento de la pena.

El Ministerio Público solicita asimismo, por cada uno de los delitos de detención ilegal en concurso ideal con un delito de abandono de familia, una pena de 7 años y 8 meses de prisión y prohibición de aproximarse a los menores a menos de 300 metros durante 8 años y 8 meses, prohibición de comunicación y suspensión del régimen de visitas hasta el cumplimiento total de la pena.