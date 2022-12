Foro afirma que, a pesar de la "ilusión" inicial, Piñán mantiene las "inercias" del PSOE con el patrimonio

OVIEDO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha puesto de ejemplo que el presidente Adrián Barbón hablará del Chao Samartín como una "atracción para visitantes" como metáfora de las acciones del PSOE con el patrimonio cultural asturiano y sus "inercias" que, a su juicio, no se han corregido esta legislatura a pesar de la "ilusión" que generó el nombramiento de Berta Piñán como consejera.

La potenciación de los recursos turísticos de la región, entre ellos el patrimonio etnográfico, ha sido uno de los principales debates en la Comisión de Cultura de este jueves, donde la consejera Berta Piñán ha presentado su proyecto de presupuestos para 2023.

El apoyo a los recursos turísticos como sector estratégico de la región ha sido defendido desde el PSOE y apoyado por el diputado del Grupo Mixto, mientras que el PP ve muchas carencias en ese sentido. Sin embargo, entender el patrimonio etnográfico simplemente como un recursos turístico es algo que ha sido criticado desde Foro Asturias.

Así, el regionalista Adrián Pumares ha destacado que en las cuentas hay "cuestiones positivas", pero también otras "que no se han solucionado por inercias". En ese sentido, ha explicado que a pesar de la "ilusión" que le generó el nombramiento de Berta Piñán como consejera, se han mantenido "inercias" que le preocupan, como entender el patrimonio cultural solo como un recurso turístico, para lo que ha puesto de ejemplo el Chao Samartín.

Por su parte, el 'popular' José Manuel Felgueres ha afirmado que "estos no son los presupuestos que necesitan la región", al no recoger ayudas para las empresas del sector turístico para poder hacer frente a la inflación, además de, a su juicio, no incluir medidas para reducir la estacionalidad o inversiones en los recursos turísticos o "recursos patrimoniales", como el Monasterio de Cornellana.

Desde el Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé, ha reiterado su apoyo a las cuentas "porque independientemente de quien gobierne, Asturias no se puede plantear una prorroga presupuestaria". Además, ha indicado que son unas partidas "realistas" que aprovechan los fondos europeos y, en el caso de Cultura, hay "un proyecto para Asturias" que apuesta por el turismo.

La socialista Noelia Macías ha afirmado que se trata de un presupuesto "ambicioso y transformador" con el objetivo de la "recuperación económica". También ha indicado que las cuentas "dan fe" de la apuesta de Asturias por el turismo para "potenciar todo el potencial" de la región, además de apostar por la recuperación del patrimonio cultural y por los creadores.

SIN POLÉMICAS POR EL ASTURIANO

Desde Podemos Asturies, Rafael Palacios, ha destacado que las cuentas van a tener un "sello morado", aunque ha recordado que serán los militantes los que decidirán el voto de su formación. Con todo, a pesar de "lo positivo" ha mostrado su decepción por que las partidas para la Cultura están lejos del 2% del total, al quedar en el 1,3%. "Sigue teniendo un peso ridículo la Cultura", ha denunciado.

Por otro lado, Palacios ha destacado que, llegado el último tramo de la legislatura, se haya podido hablar en asturiano con normalidad en la Comisión. El diputado hacía referencia así a la primera intervención de Berta Piñán en esa Comisión, interrumpida por el PP y Vox que decían no entenderla por hablar asturiano, lo que generó un largo debate sobre el uso de esta lengua en el Parlamento. Hoy hablaron en asturiano, además de Piñán, Rafael Palacios y Adrián Pumares, mientras que Armando Fernández Bartolomé mezcló los dos registros.

Por otro lado, la diputada de IU, Ángela Vallina, ha destacado los "elementos de continuidad" en muchas políticas, como en la promoción del asturiano que "supone reconocer una realidad social y legal". También ha destacado el apoyo a la etnografía o a los clubes deportivos y entro lo negativo ha calificado de escasas el apoyo a las excavaciones en al Castillo de Gauzón, que recibe 9.000 euros, o más aportación al RIDEA o a la Ópera.

Para finalizar, desde Ciudadanos, Sergio García, ha mostrado su escepticismo en que el Principado sea eficaz en la gestión de los fondos europeos y ha criticado el, a su juicio, poco apoyo al deporte. Así, ha reclamado una mayor coordinación en política deportiva, por ejemplo con la Dirección General de Movilidad para que los clubes se puedan desplazar. Además, ha recordado que los equipos deportivos también son un recurso turístico al llevar el nombre de Asturias fuera de nuestras fronteras.