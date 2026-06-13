Foro Avilés exige explicaciones por el cierre de la oficina del Registro Municipal de El Foco

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Foro Avilés ha reclamado al Ayuntamiento explicaciones por el cierre de la oficina del Registro Municipal ubicada en el edificio de Servicios Múltiples El Foco, en la calle Santa Apolonia, y ha pedido su reapertura para garantizar la atención a los vecinos de varios barrios de la ciudad.

La formación ha señalado este sábado que numerosos vecinos les han trasladado quejas por la imposibilidad de realizar trámites en estas dependencias. Según ha explicado el presidente de la Comisión Directiva de Foro Avilés, José Alfredo García Fernández del Viso, un cartel colocado en la oficina informa de que permanece cerrada desde el pasado 16 de mayo, lo que obliga a los usuarios a desplazarse hasta las dependencias municipales del Ayuntamiento para efectuar sus gestiones.

Del Viso ha criticado que el cierre se haya producido sin que se hayan ofrecido explicaciones sobre los motivos o la duración prevista de la medida. "Una vez más, nuestro Ayuntamiento da la callada por respuesta y cierra servicios municipales sin ofrecer explicaciones a los vecinos", ha afirmado.

Asimismo, ha considerado especialmente perjudicial que la oficina permanezca cerrada durante la campaña de inscripción de los Talleres Infantiles de Avilés (TIA), al entender que dificulta la realización de trámites por parte de las familias.

El dirigente también ha criticado los problemas del Servicio de Atención Ciudadana (SAC), con retrasos para obtener cita previa y colas de espera, y ha defendido la necesidad de reforzar la descentralización y los recursos de los servicios municipales.