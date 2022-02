Foro cree que la moción planteada por Vox es "hacer teatro y una utilización torticera" de la reforma del Estatuto

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, considera que la moción de censura contra el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, planteada por Vox es "hacer teatro y una utilización torticera de la Reforma del Estatuto de Autonomía y del mecanismo de la moción de censura recogido en la Constitución española".

Para Pumares, "Vox busca tener una relevancia que no le dieron las urnas sin ganar a través de propuestas sensatas que ayuden a mejorar la vida de los asturianos". "Presentar una moción de censura condenada al fracaso no tiene sentido, y menos teniendo en cuenta que desgraciadamente la portavoz del PP no es hoy alternativa al gobierno de Barbón", dice el dirigente de Foro en nota de prensa.

Adrián Pumares se refiere así a la petición realizada este martes por el presidente de Vox Asturias, Ignacio Blanco, al PP asturiano para que presente una moción de censura contra Adrián Barbón, por "mentir" sobre el informe de la oficialidad del asturiano que se conoció la semana pasada.

Al respecto, el secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias ha querido dejar claro que en su formación no van a entrar "en la comedia y la devaluación institucional que promueve Vox".