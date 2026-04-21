Foro exige al Ejecutivo regional que aclare los motivos del nuevo cierre de la ITV de Granda, en Gijón

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias, Adrián Pumares, ha exigido al Gobierno regional que aclare los motivos del nuevo cierre de la ITV de Granda, en Gijón.

El político ha dicho que la estación estará cerrada a partir de mayo por obras en la cubierta del edificio y en uno de los muros y recordó que desde el primer momento advirtió que esa complejo de ITV se realizaba en unos terrenos que "no son los adecuados".

En este sentido, el dirigente de Foro recordó que en 2021 se opusieron frontalmente a la construcción de esta ITV, llegando a presentar en el Parlamento una Proposición No de Ley que reclamaba suspender su instalación, tanto por considerar que la zona no era la adecuada como por las dudas que rodeaban al proyecto.

Pumares también explicó que "este ya es el segundo cierre de esta ITV, tras haber estado parada por inundaciones en junio de 2024", y reclamó "transparencia y explicaciones".

A juicio del diputado forista, "no es normal que una estación de ITV construida hace tan poco tiempo se enfrente a cierres frecuentes, sin explicar además a qué se deben". Según el secretario general de Foro Asturias, este cierre, unido a la falta de explicaciones y a que no se sabe cuánto tiempo va a durar, confirma "que la instalación de esta estación de ITV no se rigió por criterios técnicos, medioambientales ni de tráfico, sino por otros intereses".