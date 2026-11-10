Foro expresa su consternación por la muerte de un policía en Oviedo y desea la recuperación de los heridos

Archivo - El portavoz parlamentario de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha expresado este martes su consternación por el suceso ocurrido esta mañana en Oviedo, en el que ha fallecido un agente de la Policía Nacional y han resultado heridos otro policía y una mujer.

"Consternado por el trágico suceso ocurrido hoy en Oviedo", ha manifestado Pumares en su cuenta de la red social X, quien ha trasladado sus condolencias a los allegados del agente fallecido y su apoyo a las personas heridas.

"Mi más sentido pésame a los seres queridos y compañeros del fallecido, y mis deseos de pronta recuperación a los heridos", ha señalado.