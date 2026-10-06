Foro lamenta que el mandato de Pedro Sánchez haya sido "una legislatura perdida" para Asturias

Comisión Directiva de Foro Asturias - FORO ASTURIAS

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Directiva de Foro Asturias ha analizado este martes la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre y ha lamentado que el mandato de Pedro Sánchez haya supuesto "una legislatura perdida para Asturias", en la que buena parte de los grandes problemas y reivindicaciones del Principado que dependen del Gobierno de España siguen sin encontrar respuesta.

Ante el nuevo escenario electoral, Foro considera "imprescindible" un cambio de Gobierno y advierte de que Asturias "no puede permitirse otros cuatro años viendo cómo sus principales reivindicaciones siguen acumulando retrasos mientras otras Comunidades Autónomas avanzan".

La Comisión Directiva ha puesto el foco en algunos de los principales incumplimientos y asuntos pendientes con Asturias. "La exclusión de Asturias del ancho europeo, las deficiencias de la red de Cercanías, el Vial de Jove, el Plan de Vías de Gijón, el peaje del Huerna o la Autovía del Suroccidente son reivindicaciones irrenunciables que no pueden quedar fuera de la agenda del próximo Gobierno", advierten desde Foro.

Por ello, el partido exigirá a quienes aspiren a gobernar España tras el 29 de noviembre compromisos concretos con el Principado, con plazos, financiación y garantías de cumplimiento.

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ya advirtió en la última reunión de la Comisión Directiva de que su adversario es y seguirá siendo el PSOE, porque "si Asturias está donde está es por unas políticas fracasadas que llevan décadas condenándonos a ser moneda de cambio".

En este nuevo escenario, Foro reivindica su papel con voz propia en defensa de los intereses del Principado y sostiene que seguirá exigiendo respuestas a las necesidades de Asturias con independencia de quién gobierne en España.

La formación considera que las elecciones generales deben servir para abrir una nueva etapa en la relación del Gobierno de España con Asturias, en la que las grandes reivindicaciones pendientes dejen de ser promesas reiteradas y se traduzcan en compromisos, inversiones y actuaciones concretas.

Finalmente, ante la convocatoria electoral, la Comisión Directiva ha acordado aplazar al 30 de enero la celebración del VI Congreso de Foro Asturias, inicialmente previsto para el 7 de noviembre, con el objetivo de evitar su coincidencia con el proceso de las elecciones generales del 29 de noviembre.