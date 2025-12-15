Foro pide a Barbón que de la cara ante las presuntas comisiones ilegales de su partido en Asturias

Archivo - El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha valorado este lunes las informaciones conocidas sobre la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que apuntan a la posible existencia de una comisión ilegal vinculada a la adjudicación de un contrato público de 2,8 millones de euros para la demolición de las antiguas baterías de coque de Avilés por parte del Parque Empresarial del Principado de Asturias. El presidente del Principado, Adrián Barbón, "no puede seguir de perfil", apunta.

Pumares ha afirmado que el informe de la UCO "confirma las sospechas" sobre tramas de corrupción vinculadas al PSOE en Asturias que "han hecho bingo en Asturias". Afirma Pumares que éstas han afectado no solo al partido sino también a obras públicas importantes en el Principado.

El diputado forista señala que, ante estas evidencias, el presidente del Principado debe impulsar una auditoría de las obras realizadas o pendientes que dependen del Gobierno de España, como el proyecto de Jové, las baterías de Avilés, el tercer carril de la Y o la autovía del Suroccidente, para determinar si los retrasos se deben a pagos indebidos o mordidas".

"Frente a todas estas dudas, tenemos derecho a conocer porqué hay obras pendientes y si se debe a que hay alguien que no haya cobrado sus mordidas", añade.