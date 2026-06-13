Foro presenta alegaciones para frenar el impuesto sobre estancias turísticas

Archivo - El diputado del Grupo Mixto-Foro, Adrián Pumares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Foro Asturias ha presentado alegaciones al anteproyecto de Ley del Impuesto sobre Estancias Turísticas y ha solicitado al Gobierno del Principado el archivo del procedimiento y la paralización de su tramitación al considerar que la medida perjudicará la competitividad del sector turístico y el tejido empresarial asturiano.

Según ha informado este sábado la formación, el escrito fue registrado el viernes dentro del trámite de información pública abierto por el Ejecutivo autonómico. Foro plantea, en lugar de crear un nuevo tributo, abordar una mejor distribución entre los ayuntamientos de los ingresos fiscales que genera actualmente la actividad turística.

El secretario general y portavoz parlamentario del partido, Adrián Pumares, ha defendido que Asturias no presenta problemas de masificación turística que justifiquen la implantación de este impuesto y ha destacado el peso del sector en la economía regional, tanto por su aportación al PIB como por la generación de empleo y recursos fiscales.

Entre las alegaciones, Foro sostiene que el propio anteproyecto prevé una bonificación del 100% de la cuota autonómica, por lo que, según el partido, el impuesto no generará ingresos para la Hacienda del Principado y servirá fundamentalmente como instrumento para que los ayuntamientos puedan aplicar recargos.

La formación también advierte de que la medida afectará tanto a visitantes de fuera de Asturias como a los propios asturianos que se alojen en establecimientos turísticos dentro de la comunidad. Asimismo, alerta de un posible incremento de costes para los viajeros, de nuevas cargas administrativas para hoteles, apartamentos y casas rurales y de diferencias fiscales entre concejos derivadas de la aplicación voluntaria de recargos municipales.

Pumares ha criticado además la tramitación del anteproyecto por considerar que se ha realizado sin contar suficientemente con los ayuntamientos ni con el sector turístico.

En este escenario, Foro propone abrir un debate sobre el reparto de los ingresos fiscales que ya genera el turismo para que una mayor parte de esos recursos revierta directamente en los municipios turísticos y contribuya a financiar los servicios públicos que utilizan los visitantes.