Foro Valores en Libertad entrega este miércoles en Oviedo su I Premio a Jaime Mayor Oreja

Archivo - El exministro del Interior Jaime Mayor Oreja. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

OVIEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, recogerá este miércoles 6 de mayo en Oviedo, el I Premio 'Valores en Libertad' en reconocimiento a su trayectoria y a su actual labor al frente de la Federación Europea 'One of Us'.

La iniciativa parte de la plataforma Valores en Libertad, surgida del grupo promotor del homenaje al expresidente del Principado, Sergio Marqués, con el objetivo de fomentar el debate público y los valores democráticos a través de encuentros y distinciones.

El evento consistirá en una cena-coloquio diseñada para propiciar un diálogo cercano entre el premiado y los asistentes. El acto se celebrará a partir de las 20.30 horas en el Hotel Monumental Naranco de Oviedo.