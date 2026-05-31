El fotoperiodismo asturiano se cita en Laviana para abordar los riesgos de su trabajo: "Insistimos porque existimos"

Cartel simposio de Seguridad y salud en fotoperiodismo en Asturias. - ASOCIACIÓN DE FOTOPERIODISTAS DE ASTURIAS

OVIEDO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Fotoperiodistas de Asturias (APFA) ha organizado el II Simposio de Seguridad y Salud en Fotoperiodismo y Medios de Comunicación, un encuentro profesional que se celebrará en la localidad asturiana de Laviana durante los días jueves 4 y viernes 5 de junio.

Bajo el lema 'Insistimos porque existimos', las jornadas reunirán a profesionales de la información, expertos en prevención de riesgos y autoridades para abordar de manera monográfica los retos físicos, psicológicos y tecnológicos que afectan al colectivo, con especial atención a la salud mental, el impacto de la inteligencia artificial y las condiciones laborales.

El programa de actividades dará comienzo el jueves 4 de junio por la mañana con una visita técnica a la central hidroeléctrica de EDP en Rioseco y una ponencia sobre la observación de eclipses a cargo del profesor de Física Alfonso Coya Lozano.

La inauguración oficial del simposio tendrá lugar por la tarde a cargo del presidente de la APFA, Fernando Rodríguez González; la directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), Miryam Hernández Fernández, y el alcalde de Laviana, Julio García Rodríguez.

Tras la apertura institucional, la primera jornada acogerá diversas mesas redondas enfocadas en la salud mental, física y la precariedad en el sector, en la que participarán periodistas y fotoperiodistas galardonados con el Premio Pulitzer como Mar Cabra Valero y Javier Bauluz.

Asimismo, se debatirán las implicaciones de la inteligencia artificial como "herramienta o trampa" en una mesa moderada por la jefa del servicio de riesgos laborales del IAPRL, Ofelia García Hevia, y se concluirá el día con una sesión sobre derechos de autor e imágenes robadas impartida por el fotoperiodista Llibert Teixidó Ballester.

SALUD MENTAL Y CONDICIONES LABORALES

Las sesiones del viernes 5 de junio continuarán analizando la relación entre los algoritmos y la salud mental, así como el tratamiento del suicidio en los medios de comunicación.

El simposio también reservará un espacio para analizar las denominadas "violencias invisibles" y presentará una investigación específica sobre salud y riesgos laborales en el fotoperiodismo, moderada de nuevo por el presidente de la asociación organizadora.

La recta final del evento se centrará en la ordenación del tiempo de trabajo bajo el título 'Las noticias no tienen horario, los informadores deben tenerlo'. Tras abordar la comunicación de los riesgos psicosociales y la presencia de la prevención laboral en el ámbito educativo, el encuentro concluirá a última hora de la tarde con el acto de clausura oficial y una tradicional espicha de despedida.