FP Asturias 2026-2027: Más de 11.300 Plazas y 2 Nuevas Titulaciones para el Curso

(De Izda A Dcha) El Director General De Formación Profesional, Ángel Balea; La Consejera De Educación, Eva Ledo; La Jefa De Servicio De Formación Profesional, Innovación Y Gestión De Fondos Europeos,Yolanda Artime, Y La Directora Del Cenif, Mar Martínez. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo, ha anunciado este martes en Gijón que la oferta de FP para el curso 2026-2027 contará con 11.372 plazas, para ir gradualmente ajustándose a la ratio exigida por alumno, y con dos nuevos cursos, para dar respuesta tanto al mercado laboral como a las peticiones de los alumnos.

Ledo, en rueda de prensa en el Centro de Innovación y Formación de la Formación Profesional del Principado, ha destacado que, de esta forma, se conjuga una oferta "muy rica", con un 23 familias profesionales implantadas y 124 titulaciones: 12 de grado básico, 37 de grado medio, 65 de grado superior y 10 cursos de especialización. Además, se amplia la programación en varios centros educativos del centro, el occidente y las cuencas mineras.

En el caso de las nuevas titulaciones, se incorpora al catálogo de oferta el grado básico en Acceso y Conservación de Instalaciones Deportivas, perteneciente a la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas, que se impartirá en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de los Sectores Industrial y de Servicios, en Gijón, en la Laboral.

Por otro lado, se incorpora el grado medio en Seguridad, adscrito a la familia profesional de Seguridad y Medioambiente, que podrá cursarse en el IES Número 1 de Gijón.

La consejera ha resaltado la importancia de atender las demandas de nuevas profesiones y en dónde se necesita cubrir puestos, así como reducir, en otros casos, otros ciclos formativos en los que las empresas no necesitan nutrirse al mismo ritmo que antes.

En este sentido, ha señalado que se han escuchado las peticiones de los agentes implicados, tanto entidades públicas como empresas, para poder enriquecer las titulaciones, además de contar con un Observatorio para ver la tendencia del mercado y hacer los ajustes pertinentes. Una oferta, según Ledo, que sigue creciendo y se viene actualizando.

Ha destacado, asimismo, la dualidad efectiva que se marca por Ley, con prácticas en empresas en todas las familias profesionales, a lo que ha dicho ser consciente de que es un esfuerzo importante que hace el profesorado, del que se enriquece todo el alumnado.

En cuanto a la oferta de FP, ha explicado que, el próximo curso, habrá once grados básicos, contando ya el nuevo. Además, aumentan algunos grupos en otras formaciones, con ocho ampliaciones de ciclos ya existentes en toda Asturias.

La consejera, eso sí, ha justificado que se haya reducido el número de plazas, más de 12.000 este curso, a ahora 11.372, al ser obligado ir rebajando el número de alumnos a 25 por aula, de forma que en el curso 2028/29 ya este establecida la nueva ratio. En este caso, el primer curso de seis familias profesionales a verá este próximo curso reducida la ratio a 25.

En concreto, se ofertarán 11.372 plazas para los primeros cursos de los tres tipos de grado y de los cursos de especialización, todas dentro del nuevo marco de la FP dual.

Del total, 1.350 plazas corresponden a las modalidades semipresencial y virtual, mientras que otras 200 pertenecen a la antigua FP a distancia, que se mantiene únicamente en el ciclo formativo de grado medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería. Si se añade el alumnado de segundo curso, el sistema asturiano de FP tendrá capacidad para acoger a 22.264 estudiantes.

Respecto a la ampliación de la oferta en tres comarcas, se concretará en tres ciclos de grado básico, uno de grado medio, tres de grado superior y un curso de especialización.

Estos son: Grado básico de Servicios Administrativos, en el IES Concejo de Tineo; Dos grados básicos de Electricidad y Electrónica, en el IES de L'Infiestu y en el IES Sánchez Lastra, de Mieres del Camín; Grado medio de Gestión Administrativa, en el IES de Pravia; Grado superior de Automoción, en el CIFP Avilés; Grado superior de Comercio Internacional, en el IES de Llanera; Grado superior de Marketing y Publicidad, en el IES La Ería, de Oviedo; y Curso de especialización en Digitalización del Mantenimiento Industrial, en el CIFP de los Sectores Industrial y de Servicios, de Gijón.

GRADOS CON MENOS DEMANDA

Junto a Ledo ha hablado el director general de FP, Ángel Balea, quien ha explicado que se ha decidido arrancar ya con familias profesionales que van a disfrutar este ajuste de alumnado por aula. Para ello, se optó por aquellos grados que han estado por debajo de 20 matrículas en tres años consecutivas, con lo que es muy factible que no se vaya a causar perjuicio, según él.

Relativo al ajuste de ratio, ha señalado que, en el caso de la familia profesional de transporte y mantenimiento de vehículos, que estaban todos los cursos prácticamente "a tope", lo que se hizo fue abrir un nuevo grupo en otro centro, para no peligrar por la reducción a 25 plazas.

Balea ha agregado, sobre el que haya menos plazas en primer curso, que el año pasado se estuvo lejos de ocupar toda y ha incidido en que lo que se quiere es "hacer diana", es decir, acertar la oferta con la necesidad del mercado laboral.

PACTO ASTURIAS EDUCA

Se ha referido, también, al Pacto Asturias Educa, por el que se plantea revisar los criterios para determinar los módulos profesionales susceptibles de desdoble de profesorado, atendiendo especialmente a criterios de prevención de riesgos laborales y seguridad.

Ha señalado, sobre ello, que el grupo de trabajo integrado por representantes de la Administración educativa y expertos de cada familia profesional ha acordado incorporar 16 nuevos módulos a la relación ya existente.

Esta ampliación supondrá 198 horas lectivas, equivalentes a once puestos docentes a jornada completa. Además del incremento de módulos, el desdoble se aplicará a partir de 20 alumnos, y no de 25, como ocurría hasta el curso pasado.