'La Francesa Laura', Un Inédito De Lope De Vega, Llega Este Sábado Al Ciclo 'Barroco A Escena' De Avilés - AVILÉS

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Barroco a Escena' continúa este sábado en Avilés con la representación de La francesa Laura, una comedia inédita de Lope de Vega que la Fundación Siglo de Oro ha recuperado tras recientes investigaciones sobre su autoría. La función comenzará a las 20.00 horas en el Teatro Palacio Valdés.

La obra, dirigida por Marta Poveda, presenta una trama de celos, pasiones y equívocos con un marcado protagonismo femenino. Según la Fundación Siglo de Oro, el texto fue identificado como obra del dramaturgo gracias a un proceso de investigación y autenticación desarrollado en los últimos años.

El ciclo teatral continuará el domingo con el estreno absoluto de El castigo de la miseria, adaptación de un relato de María de Zayas y Sotomayor.