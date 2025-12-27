El Freestyle de Gijón encara su XX edición con las últimas localidades disponibles

Freestyle de Gijón. - FREESTYLE GIJÓN

GIJÓN, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de los Deportes de Gijñon acoge este sábado, a partir de las 18.30 horas, el XX Freestyle de Gijón 2025, una cita que reunirá a algunos de los principales referentes del motocross freestyle nacional y enfrentará a los mejores pilotos de dos generaciones de talentos nacionales.

El cartel está encabezado por Maikel Melero, cinco veces campeón del mundo; Pedro Moreno, cuatro veces campeón de España; Dani Torres, campeón mundial de X-Fighters; José Canosa 'Mincha', actual campeón de España y segundo clasificado en la última prueba del Mundial GP en Pamplona; y Mario Lucas, tercero en el campeonato nacional de 2025. El evento supondrá además el regreso a Gijón de Pedro Moreno, que sustituye en el cartel al piloto lesionado Pablo Naert.

Las entradas podrán adquirirse en la taquilla del Palacio de los Deportes de forma ininterrumpida desde el mediodía y hasta el inicio del evento o fin de existencias. Las puertas del recinto se abrirán al público a las 17.00 horas, y la organización recomienda acudir con antelación para evitar colas tanto en la compra de localidades como en el acceso al espectáculo.