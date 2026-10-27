Frente Amplio reprocha a Sánchez que haya "evitado temas clave para Asturias" en su mitin de Gijón, como el peaje

Juan Ponte, candidato de Frente Amplio en Asturias - FRENTE AMPLIO

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Frente Amplio por Asturias al Congreso, Juan Ponte, ha criticado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya "evitado temas clave para Asturias" en su mitin de este lunes en Gijón, como la supresión del peaje del Huerna, la financiación autonómica o la armonización fiscal.

En una nota de prensa, Ponte ha calificado de "broma" que Sánchez haya venido a Asturias a "pronunciar un discurso generalista" y en algunas cuestiones "de mal gusto". El candidato ha recordado que su formación "lleva décadas" denunciando la ilegalidad del peaje del Huerna y exigiendo su supresión. "De este disparate, el presidente no habla y es el presidente asturiano el que reclama la supresión del peaje como si su interlocutor en el mitin no tuviera ninguna responsabilidad en el asunto", ha lamentado.

Asturias, a juicio de Ponte, merece que cuando un candidato a la Presidencia del Gobierno la visita, "hable con claridad de sus planes para el conjunto del país, pero también de las medidas específicas que propone para el territorio y su ciudadanía". Por eso ha reivindicado la necesidad de un giro a la izquierda, para lo que "es imprescindible ensanchar la fuerza y la presencia de las formaciones progresistas". "Necesitamos más Asturias en el Gobierno de España y más fuerza de la izquierda transformadora para que ese giro a la izquierda sea real".

CONSENSO EN PENSIONES Y DERECHOS

Respecto al mitin de Sánchez, Ponte ha mostrado su respaldo a las propuestas de blindar las pensiones y el derecho al aborto. Se trata a su juicio de iniciativas que "forman parte del ADN político" de la fuerza a la que representa.

De hecho, ha asegurado que cuando a Pedro Sánchez le preguntan por las principales medidas progresistas de su Gobierno, las que pone en valor "son las promovidas por los ministerios de Sumar", hoy Frente Amplio, que representa el "vector que hace girar a la izquierda al Partido Socialista".

"Es muy llamativo que cada vez que Pedro Sánchez se refiere a políticas progresistas del Gobierno tiene que acabar aludiendo a medidas positivas de los ministerios ligados a Sumar y actualmente al Frente Amplio", ha argumentado, mencionando la subida del Salario Mínimo Interprofesional de manera continuada, la reforma laboral o el estatuto del artista.