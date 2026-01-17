Frío en Asturias: Leitariegos y Vega de Urriellu, entre las temperaturas más bajas de España este sábado

Archivo - Nieve en Somiedo. - AYUNTAMIENTO DE SOMIEDO - Archivo

OVIEDO 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos puntos del Principado de Asturias han registrado este sábado dos de las temperaturas más bajas del país. Según la información publicada por la Agencia Estatal de Meteorología, se trata del Puerto de Leitariegos, en Cangas del Narcea, y Vega de Urriellu, en Cabrales.

Leitariegos, con 7,9 grados bajo cero se encuentra en el tercer puesto de una clasificación que lidera Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada), donde el termómetro bajó hasta los 12,7 grados. También en Sierra Nevada, en la estación del Radiotelescopio, la temperatura mínima se quedó en 10,2 grados bajo cero.

Vega de Urrillu, en el corazón de los Picos de Europa, registró una temeratura mínima de 6,1 grados bajo cero, ocupando el octavo puesto en la clasificación estatal.

En la Cordillera Cantábrica y Picos de Europa, la AEMET ha activado este sábado el aviso amarillo por 'peligro bajo' de nevadas, ante la estimación de cinco centímetros de nieve acumulada en 24 horas. Los acumulados se alcanzarán a partir de los mil metros y serán superiores en cotas más altas.