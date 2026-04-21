La FSA-PSOE dice que la investigación sobre Cerredo no ha de "contaminarse" por "interés electoralista"

Archivo - El secretario de organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga. - PSOE - Archivo

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Autonómica de la FSA-PSOE se ha reunido esta tarde en Oviedo para analizar la propuesta de dictamen planteada por la presidenta de la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente minero de Cerredo, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.

Al hilo de esa propuesta, la Comisión Ejecutiva Autonómica ha realizado una serie de consideraciones entre las que señalan que el "respeto a las víctimas y sus familias exige que la investigación del accidente de Cerredo no se distorsione ni contamine con el apaño político ni el interés electoralista".

"El interés político jamás puede justificar que se diluyan o enmascaren las causas objetivas del accidente", añaden desde la FSA-PSOE.

Los socialistas reiteran su "firme y rotundo" compromiso con la investigación y la búsqueda de la verdad expresado desde el principio por el secretario general y presidente del Principado, Adrián Barbón.

Para la FSA-PSOE, es un hecho cierto que el accidente tuvo lugar en una explotación ilegal de carbón donde la empresa Blue Solving, responsable última del siniestro, operaba sin permiso administrativo que amparase su actividad. Será la investigación judicial en marcha la que fije las responsabilidades penales en que pueda haber incurrido.

Según expone la Comisión Ejecutiva Autonómica, ni el informe de la Inspección General de Servicios ni la propuesta de dictamen establecen una relación de causa- efecto entre las decisiones de la Administración del Principado, su estructura o sus procedimientos y la explosión que tuvo lugar en Cerredo.

A juicio de la FSA-PSOE, se constata que los hechos conocidos no justifican la atribución de responsabilidades personales, técnicas ni políticas. "La única responsabilidad directa, sometida a investigación judicial, es la de la empresa, que vulneró la ley buscando un beneficio económico con una actividad que la Administración nunca autorizó", insisten.