La FSA-PSOE pide al PP responsabilidades políticas por el alcalde de Ribadesella

El diputado del PSOE y secretario de organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana, Luis Ramón Fernández Huerga, considera "absolutamente inaceptables" las declaraciones del presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, que ha calificado como un "error administrativo" el intento del alcalde de Ribadesella, Paulo García, de adjudicarse una plaza municipal a sí mismo, un hecho que ha sido anulado por una sentencia judicial. Para Fernández Huerga, la justicia "ha sido clara" al anular dicho procedimiento y lo que corresponde ahora no es restarle importancia ni "subsanar errores", sino asumir responsabilidades políticas y éticas.

En nota de prensa, Fernández Huerga ha señalado que la sentencia "es contundente". "Ha sido el alcalde en exclusiva quien ha designado el Tribunal. Por lo que la intervención del alcalde y aspirante a la plaza, que ha designado el Tribunal de selección, ha sido decisiva", ha subrayado.

El secretario de organización ha remarcado que la sentencia no habla de "error administrativo" y sí de una participación de Paulo García "determinante en este vergonzoso proceso".

"No es un error burocrático sino una actuación de extrema gravedad: un alcalde que, utilizando su posición institucional, trató de beneficiarse personalmente en un proceso en el que él mismo designó a las personas que evaluaron sus méritos y los del resto de candidatos", indica Huerga.

De igual modo, para el socialista "resulta alarmante que el máximo responsable del PP en Asturias pretenda banalizar una conducta que atenta directamente contra los principios básicos de imparcialidad y ejemplaridad que deben regir la gestión pública".

Por todo ello, la FSA-PSOE reitera su petición de dimisión inmediata de Paulo García y reclama a Álvaro Queipo que deje de "amparar comportamientos impropios de la función pública".