La Fundación Asturiana de la Energía acogerá los premios EnerAgen y el IX Encuentro Nacional de Agencias de Energía

OVIEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) será la anfitriona de la XVII edición de los Premios EnerAgen, así como del IX Encuentro Nacional de Agencias de Energía, unos eventos que se desarrollarán durante los próximos días 3 y 4 de junio.

La primera de las citas tendrá lugar el 3 de junio con la entrega de los Premios EnerAgen, unos galardones convocados por la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía (EnerAgen) y patrocinados por Red Eléctrica. Estos reconocimientos distinguen desde hace 18 años a los proyectos más destacados del país en materia de eficiencia energética, energías renovables, innovación y participación ciudadana, con el objetivo de poner en valor el compromiso de la sociedad, las empresas y las instituciones con un modelo energético eficiente y sostenible.

Por su parte, las actividades continuarán el 4 de junio en el Pozo Sotón, ubicado en el municipio de San Martín del Rey Aurelio, que servirá de sede para el IX Encuentro Nacional de Agencias de Energía. Esta jornada reunirá a los representantes de las distintas agencias integradas en EnerAgen en una sesión participativa bajo el lema "La aceptación social de los proyectos de energías renovables en el territorio".