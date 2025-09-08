La Fundación Automáticos Tineo convoca ayudas para estudiantes universitarios con una dotación máxima de 8.000 euros

Archivo - Pruebas de la EBAU - UNIVERSIDAD DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Automáticos Tineo para el Fomento de la Cultura ha abierto una nueva convocatoria de ayudas económicas destinadas a estudiantes universitarios, con el objetivo de apoyar a jóvenes aventajados y con necesidades económicas del concejo. La dotación global de las ayudas asciende a un máximo de 8.000 euros y podrá cubrir total o parcialmente los costes de matrícula para el curso académico 2025-2026.

Las becas están dirigidas a estudiantes nacidos o residentes en Tineo, de entre 16 y 25 años, que acrediten buen aprovechamiento académico en los dos cursos anteriores y cursen estudios universitarios en la Universidad de Oviedo u otras universidades, en caso justificado. Las ayudas son compatibles con otras becas o con la gratuidad de matrícula impulsada por el Principado de Asturias.

El importe máximo por estudiante será de 1.500 euros, con posibilidad de otorgarse hasta cuatro bolsas adicionales de 350 euros cada una, en concepto de colaboración, si concurren razones motivadas.

El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre de 2025. Las solicitudes podrán presentarse por correo electrónico a la dirección becas@fundacionautomaticostineo.com o bien por correo postal certificado.

La resolución de adjudicación se hará pública en el mes de octubre a través de la página web de la Fundación y/o los tablones edictales del Ayuntamiento de Tineo.

Entre los criterios de evaluación destacan el rendimiento académico (hasta un 40%), la situación económica del solicitante (30%), la vinculación con el concejo de Tineo (20%) y otras circunstancias personales o sociales (10%).

El Patronato se reserva la posibilidad de prorrogar las becas para cursos posteriores si se mantiene el aprovechamiento y los requisitos exigidos. También se establece la revocación de las ayudas en caso de incumplimiento de los fines académicos o si se produce un enriquecimiento súbito del beneficiario.