La Fundación Caja Rural de Asturias adquiere un inmueble histórico en Oviedo para abrir su nueva sede

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural de Asturias ha anunciado este jueves la compra de un emblemático edificio en la calle San Francisco, frente al Rectorado de la Universidad de Oviedo, que será la nueva sede de la entidad y un espacio abierto a la innovación, el talento y la colaboración.

Con más de 1.200 metros cuadrados, el inmueble, construido en 1915 por el arquitecto Julio Galán y remodelado por destacados profesionales como Francisco Casariego, Joaquín Vaquero Palacios e Ildefonso Sánchez del Río, forma parte del patrimonio arquitectónico ovetense.

El proyecto de rehabilitación y transformación corre a cargo del estudio dirigido por el arquitecto Rogelio Ruiz y su socio Macario Astorga, expertos en restauración y autores de trabajos relevantes como el edifico Le Peuple de Bruselas, Museo del Hórreo y Palacio Figaredo.

La nueva sede será un punto de encuentro para las comunidades que impulsa la Fundación: jóvenes becados, investigadores, emprendedores y empresas orientadas hacia la sostenibilidad y la innovación. El objetivo es "dar vida al territorio" y fomentar resultados tangibles, sinergias y proyectos de impacto, en línea con los cuatro ejes estratégicos de la Fundación: sostenibilidad, innovación y talento, ciencia e inversión de impacto. Entre las iniciativas destacan las becas de excelencia, proyectos medioambientales y fondos para el desarrollo rural asturiano.