Fundación Caja Rural de Asturias lanza 'Cultura en el Territorio' para dinamizar los concejos frente al reto demográfico

Calendario 'Cultura en el Territorio'. - FUNDACIÓN CAJA RURAL

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural de Asturias ha presentado este lunes la iniciativa Cultura en el Territorio, con el objetivo de acercar propuestas culturales a distintos concejos y reforzar la cultura como una herramienta de cohesión, participación y dinamización social.

La iniciativa nace con la intención de dar vida al territorio en un contexto marcado por el reto demográfico, la pérdida de actividad en algunas zonas rurales y la necesidad de generar nuevos espacios de encuentro para acompañar a las personas que viven y trabajan en los pueblos. A través de este programa, la fundación llevará cine, música, arte contemporáneo, patrimonio sonoro y ópera a públicos de diferentes localidades de la comunidad autónoma.

"Queremos que la cultura no se concentre solo en los grandes núcleos urbanos, sino que llegue también a los pueblos, a las plazas y a los espacios donde la vida cotidiana sucede. La cultura puede formar y activar comunidad. Y eso también es una forma de dar vida al territorio", ha señalado la directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando.

Los cinco proyectos que integran la programación comenzarán con Cine al Aire Libre --junto al Museo de Bellas Artes de Asturias--, cuyas proyecciones tendrán lugar entre el 27 de julio y el 11 de agosto en Ribadesella, Luanco, Colunga, Grado, La Felguera, Luarca y Salas. Posteriormente, del 25 al 27 de septiembre se desarrollará Arte en las Plazas --con LABoral Centro de Arte y La Juan Gallery-- en Candás, Pravia y Cangas de Onís.

El patrimonio sonoro se abordará mediante el I Ciclo Internacional de Órgano de Asturias, en colaboración con la Asociación Orlos, que ofrecerá actividades del 26 de septiembre al 10 de octubre en Valdediós, Puerto de Vega y Pravia. Paralelamente, el proyecto intergeneracional Sonidos del Tiempo --junto a la Asociación Cultural OCAS-- llevará talleres y música participativa a Boal y Grandas de Salime durante los fines de semana de septiembre y octubre. Por último, Ópera en el Territorio --con la Fundación Ópera de Oviedo-- cerrará el ciclo el 12 de noviembre en Tapia de Casariego y el 10 de diciembre en Grado.

Esta programación forma parte de la estrategia global de la Fundación Caja Rural de Asturias para responder al reto demográfico desde diferentes ámbitos, entre los que se incluyen la sostenibilidad medioambiental y demográfica, la ciencia, el talento y la inversión de impacto social en la región.