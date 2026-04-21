La Fundación Caja Rural de Asturias presenta en Piloña los resultados de sus 'Proyectos de Impacto'

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural de Asturias ha celebrado este martes en La Benéfica el evento 'Proyectos de Impacto', una jornada en la que se han presentado los resultados de los nueve proyectos seleccionados en su primera convocatoria de inversión de impacto y que marca, además, el inicio de una nueva edición ya abierta a candidaturas.

El acto ha reunido a representantes institucionales, entidades participantes y agentes del territorio en un espacio de encuentro orientado a compartir experiencias y seguir impulsando iniciativas que contribuyan al desarrollo social y económico de Asturias.

Durante su intervención, el presidente de la Fundación, Fernando Martínez, subrayó el sentido de esta línea de trabajo: "la inversión de impacto es apoyar proyectos viables, con propósito y vocación de permanencia, capaces de fortalecer el tejido social y económico". La convocatoria, lanzada en 2024, nació con el objetivo de impulsar proyectos sociales y medioambientales capaces de "dar vida al territorio", con especial foco en hacer frente a retos como el despoblamiento, el envejecimiento o la falta de oportunidades en el medio rural. En esta primera edición se recibieron 44 solicitudes, de las que se seleccionaron nueve iniciativas en ámbitos diversos.

Según ha informado la Fundación, las iniciativas presentadas reflejan un enfoque práctico y diverso del desarrollo rural. Entre ellas se incluyen proyectos orientados a asegurar la continuidad de negocios en el medio rural y facilitar el emprendimiento; iniciativas para mejorar servicios y atraer nuevas familias a pequeñas localidades; programas de formación para el empleo, especialmente en colectivos con mayores dificultades; o propuestas centradas en la innovación y la modernización del sector primario, como la agricultura 4.0.

También se han impulsado iniciativas para dinamizar la actividad cultural y fomentar el intercambio intergeneracional; soluciones para mejorar el acceso a servicios en el medio rural, como nuevos modelos de distribución o compra; y estudios orientados a generar nuevas oportunidades económicas, como el análisis de vivienda o el desarrollo de infraestructuras productivas.

El evento ha servido también para presentar la medición de impacto realizada sobre los proyectos, que refleja resultados concretos en el territorio. En conjunto, las iniciativas han impactado directamente en 425 personas y han alcanzado a cerca de 4.000 a través de actividades de difusión, generando 78 acciones comunitarias. Asimismo, se prevé la creación de 36 empleos -7 directos y 29 indirectos-, junto con la generación de 17 alianzas entre entidades y la movilización potencial de 1,8 millones de euros. A ello se suma la facilitación de 7 relevos generacionales en el medio rural, en un contexto en el que el 100% de las personas participantes recomendarían las actividades desarrolladas.