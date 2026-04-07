Fundación Caja Rural de Asturias y TheNextPangea lanzan 'Valoriza Asturias'

Presentación de 'Valoriza Asturias' - FUNDACIÓN CAJA RURAL

OVIEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural de Asturias y TheNextPangea han presentado este martes en Oviedo el programa 'Valoriza Asturias', una iniciativa orientada a impulsar la bioeconomía circular y la valorización de subproductos agroalimentarios en el Principado.

El programa nace con el objetivo de ayudar a empresas de transformación agroalimentarias asturianas a identificar nuevas vías de aprovechamiento para sus subproductos y corrientes residuales orgánicas, convirtiendo un coste operativo en una oportunidad de innovación, competitividad y sostenibilidad para el territorio.

'Valoriza Asturias' se articula como una convocatoria de proyectos de factibilidad técnica y tecnoeconómica, dirigida a empresas con sede o centros de producción en Asturias que generen subproductos orgánicos de forma recurrente. El plazo de inscripción finaliza el 15 de mayo de 2026.

A través de esta iniciativa, las empresas participantes podrán acceder a estudios de viabilidad rigurosos que les permitan evaluar rutas reales de transformación de esos subproductos en recursos de alto valor añadido.

Entre las líneas prioritarias de valorización que contempla el programa se encuentran la extracción de ingredientes de alto valor añadido, la obtención de bioproductos y biomateriales, la valorización energética para autoconsumo y las aplicaciones en alimentación animal y acuicultura.

Uno de los elementos diferenciales de 'Valoriz Asturias' será la elaboración de un censo de producción de subproductos agroalimentarios del ecosistema regional, una herramienta que permitirá identificar, cuantificar, caracterizar y evaluar el potencial de valorización de estas corrientes residuales en Asturias.

A partir de ese trabajo, el programa seleccionará un máximo de 10 empresas o explotaciones, con el fin de garantizar un análisis exhaustivo, individualizado y orientado a resultados. Cada participante recibirá una Ficha Personalizada de Valorización, con rutas priorizadas, estimación de viabilidad económica, análisis normativo y recomendaciones estratégicas adaptadas a su caso.

Además de mejorar la competitividad de las empresas, la iniciativa busca favorecer la simbiosis industrial, detectar sinergias entre sectores y contribuir a una sostenibilidad real del territorio, alineada con la misión de la Fundación Caja Rural de Asturias de apoyar el desarrollo rural, la innovación aplicada y la generación de oportunidades en Asturias.

La Fundación Caja Rural de Asturias participa en este proyecto como impulsora de una iniciativa que conecta sostenibilidad, innovación y desarrollo territorial, mientras que TheNextPangea aporta su capacidad científico-técnica, su infraestructura de I+D y su experiencia en transferencia tecnológica aplicada al sector agroalimentario e industrial.

La metodología del programa contempla distintas fases, desde la presentación de candidaturas y selección de participantes hasta la toma de muestras, el análisis en laboratorio y la elaboración de hojas de ruta tecnoeconómicas personalizadas.

El calendario prevé que, tras esta presentación pública, la convocatoria este abierta hasta el 1 de junio. Posteriormente se evaluarán las candidaturas recibidas y se comunicará las empresas elegidas para participar en el proyecto.